Il Telegraph | “La Premier League ha già chiarito che i calciatori non salteranno la fila per il vaccino”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 29 dicembre 2020) “Se il Covid resta virulento come lo è ora, sarà difficile per l’Uefa far andare avanti Championse l’Europa”. Ilanalizza la resistenza del sistema-calcio inglese all’indomani del rinvio del big match tra Everton e Manchester City. Se fino ad ora sono state solo due le partite riprogrammate a causa della pandemia, scrive l’autorevole quotidiano inglese, significa che per ora funziona. Ma fino a quando si potrà far finta di niente? “Questa stagione avrà per sempre un asterisco attaccato? Con i focolai di Covid, i rinvii, un calendario super-condensato, e i tifosi in alcuni stadi sì e non in altri? Sì, è così”. Ora “i timori per la tenuta del sistema, con i livelli di infezione nel Paese, la paura per un nuovo ceppo di coronavirus e la maggior parte dei club costrette a giocare in aree di livello 4, stanno per ...