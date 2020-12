Il talento di Mr Jude Law | tra trasformismo e amore dell’Italia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 29 dicembre 2020) Venti anni di carriera perLaw, affascinante attore londinese dalla bellezza efebica e dal grandissimotrasformista. Talmente proporzionato che, travestito da donna nel film Rage di Sally Potter, egli interpreta una top-model che farebbe impallidire il novanta per cento della popolazione femminile. Talmente portato alla trasformazione, da amare, forse complice la formazione teatrale, l’annullare sé stesso in ruoli particolari ed estremi. Apprezzando perfino le lunghissime sessioni di trucco; o intraprendendo attività “extracurricolari” (come la musica o la danza) per affinare i movimenti o l’apparenza dei suoi personaggi. Nel 1995, il poco più che ventenneLaw è già attore teatrale di successo, e nominato ai premi più prestigiosi dell’arte drammatica. Nel 1997, egli si impone nella scena cinematografica, con il ...