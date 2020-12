Il Santo del giorno 29 dicembre | San Davide | re e profeta

matteosalvinimi : Nessuna paura e nessun decreto potranno cancellare l'amore, il sorriso, la gioia e la speranza di Rinascita del Nat… - Fontana3Lorenzo : ?? Mozzate le mani della statua della Madonna a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona! L'odio verso i simboli… - padrepioitalia : “Io fo punto, perché la campana mi chiama e mi sollecita; ed io me ne vado al torchio della chiesa, al santo altare… - SelvaticiDebora : Padre santo, accogli la nostra lode del mattino, — benedici la Chiesa, unita nella celebrazione del tuo amore. Pace agli uomini che egli ama - RemigioRuberto : RT @RemigioRuberto: #LaParoladelgiorno #laparola #vangelo La Parola del 26 dicembre 2020: Santo Stefano, primo martire, festa Dagli Atti de… -

Famiglie in difficoltà, le associazioni si mobilitano. Artigiani e ristoratori aprono le porte alla solidarietà ...PORDENONE E UDINE - La percentuale, in questo momento più che mai simbolica dato che la pressione è sempre rimasta alta, è stata superata di nuovo: in Friuli Venezia Giulia, ...