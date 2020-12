Il retroscena | Nainggolan-Cagliari | sia fatta la sua volontà Prestito secco senza opzioni E sull’ingaggio…

(Di martedì 29 dicembre 2020) Radjatorna alsecondo quella che era la sua. Tutto secondo programma, una trattativa che doveva andare in porto a fine settembre e che è stata perfezionata in queste ore., il suo contratto con l’Inter scadrà il 30 giugno 2022.giocherà per ilfino alla conclusione della stagione, poi si vedrà. Giulini pagherà quasi totalmente i due milioni netti di ingaggio che avrebbe dovuto versargli l’Inter. E Di Francesco ha ottenuto il regalo che aveva chiesto. Foto: Twitter uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

