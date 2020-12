Il poco convincente confronto tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: c’è dell’altro? (Di martedì 29 dicembre 2020) Nella puntata del Grande Fratello VIP 5 trasmessa il 28 dicembre 2020, Andrea Zelletta ha finalmente avuto modo di incontrare la sua fidanzata Natalia Paragoni, dopo il pessimo regalo che lei gli ha mandato a Natale. La Paragoni, molto agitata, per non sbagliare e spiegare in modo chiaro quello che era il suo intento, ha anche scritto una breve lettera. Ha subito precisato di essere follemente innamorata di Andrea, cosa che ha ridato il sorriso a Zelletta ma anche che le cose fuori sono complicate e che forse si è lasciata influenzare da quello che succedeva. Poi ha puntato il dito anche contro gli autori del Grande Fratello Vip dicendo che le avrebbero detto di scrivere poche righe su un biglietto ( anche se gli altri hanno avuto delle lettere lunghissime da parte dei ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 29 dicembre 2020) Nella puntata del Grande Fratello VIP 5 trasmessa il 28 dicembre 2020,ha finalmente avuto modo di incontrare la sua fidanzata, dopo il pessimo regalo che lei gli ha mandato a Natale. La, molto agitata, per non sbagliare e spiegare in modo chiaro quello che era il suo intento, ha anche scritto una breve lettera. Ha subito precisato di essere follemente innamorata di, cosa che ha ridato il sorriso ama anche che le cose fuori sono complicate e che forse si è lasciata influenzare da quello che succedeva. Poi ha puntato il dito anche contro gli autori del Grande Fratello Vip dicendo che le avrebbero detto di scrivere poche righe su un biglietto ( anche se gli altri hanno avuto delle lettere lunghissime da parte dei ...

