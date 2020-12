“Il Pinguino della Peste” | la Pareidolia applicata al complotto

Leggi su bufale

(Di martedì 29 dicembre 2020) Non avremmo mai pensato di sentire parlare del “”. Eppure ci siamo arrivati. Dimostrando una cosa: in fondo il complottismo non è diverso da un culto o dal tentativo di costruire una religione pagana. Con QAnon abbiamo già dimostrato come molti complotti “organizzati” si forniscono addirittura di una struttura pseudoreligiosa. Esiste un profeta, nel caso delle teorie derivate da Q caso i “Patrioti Q” particolarmente grafomani. Profeta che parla in nome di un Dio ignoto e sconosciuto, nel caso del Patriota Q l’onnipresente Donald Trump raffigurato nelle vesti di una divinità greca onnipotente, nuda e muscolosa, e che si rivolge ad un popolo di Eletti, scelti personalmente dal Dio per servirli. E che, come ogni religione organizzata, cercano significato in un universo a loro indifferente in ogni simbolo. In questo ...