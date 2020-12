Il piano del Pd sul Recovery Plan | ridurre le disuguaglianze e trasformarsi

Leggi su dire

(Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA – “Il Recovery Plan è l’occasione per un nuovo ‘patto italiano’ che affronti la crisi con il coraggio del cambiamento, vinca la sfida della transizione verde e digitale, riduca le disuguaglianze sociali, di genere e territoriali, costruisca opportunità di qualità per le nuove generazioni”. Sono alcune delle osservazioni presentate dal Partito Democratico al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in materia di Recovery Plan. NON RICOSTRUIRE MA RIGENERARE IL PAESE