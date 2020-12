Il paternalismo (non richiesto) di Zazzaroni e Dotto su Zaniolo (Di martedì 29 dicembre 2020) Oggi, martedì 29 dicembre, le prime pagine dei due principali quotidiani sportivi italiani aprivano con titoloni su Nicolò Zaniolo. Da una parte La Gazzetta dello Sport che ha pubblicato il testo dell’intervista fatta da Walter Veltroni al talento della Roma; dall’altra Il Corriere dello Sport che ha deciso di dedicare due pezzi molto paternalistici nei confronti del numero 22 giallorosso. La vicenda sentimentale, divenuta nei giorni scorsi di pubblico dominio anche sui social, è finita nel mirino delle critiche di un pezzo al vetriolo a firma Giancarlo Dotto. Ma anche l’editoriale di Ivan Zazzaroni su Zaniolo non è da meno. LEGGI ANCHE > Esclusivo: Zaniolo innamorato pazzo della Ghenea Partiamo proprio da alcune frase scritte dal direttore de Il Corriere dello Sport rivolte al calciatore della ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 29 dicembre 2020) Oggi, martedì 29 dicembre, le prime pagine dei due principali quotidiani sportivi italiani aprivano con titoloni su Nicolò. Da una parte La Gazzetta dello Sport che ha pubblicato il testo dell’intervista fatta da Walter Veltroni al talento della Roma; dall’altra Il Corriere dello Sport che ha deciso di dedicare due pezzi molto paternalistici nei confronti del numero 22 giallorosso. La vicenda sentimentale, divenuta nei giorni scorsi di pubblico dominio anche sui social, è finita nel mirino delle critiche di un pezzo al vetriolo a firma Giancarlo. Ma anche l’editoriale di Ivansunon è da meno. LEGGI ANCHE > Esclusivo:innamorato pazzo della Ghenea Partiamo proprio da alcune frase scritte dal direttore de Il Corriere dello Sport rivolte al calciatore della ...

Ultime Notizie dalla rete : paternalismo non Manzoni non era paternalista ma un convinto anti populista Il Riformista Chi ha detto che i politici sono i migliori testimonial per il vaccino?

Vincenzo De Luca ha violato la giornata “simbolica” dedicata a medici, infermieri e anziani saltando la fila. Ma ben prima del buon esempio di influencer e “direttori d'orchestra”, alla campagna vacci ...

L'omelia di Lorefice nella messa in cattedrale: "Questo Natale non è diverso"

Il paternalismo. Quest’anno siamo oltremodo ... dalla responsabilità della salvaguardia della vita nostra e altrui. Non possiamo rifugiarci, da indaffarati, nei trambusti alienanti incorniciati ...

Vincenzo De Luca ha violato la giornata "simbolica" dedicata a medici, infermieri e anziani saltando la fila. Ma ben prima del buon esempio di influencer e "direttori d'orchestra", alla campagna vacci ...