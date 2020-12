Il parka militare secondo le star di ieri e di oggi

Leggi su iodonna

(Di martedì 29 dicembre 2020) Mentre la stragrande maggioranza delle celebrities cavalca il trend delle puffer jacket (il piumino), c’è chi affronta il grande freddo come le dive più amate di sempre. È il caso di Meghan Markle, con ilincredibilmente simile a quello indossato da Brigitte Bardot all’apice della sua carriera. Ilnegli anni ’60 Impermeabile, chic, multitasking. Il, la giacca antifreddo per eccellenza, è anche uno dei capi simbolo della generazione Mods ed è amatissimo dalle prime rockdegli anni ’60 come Mick Jagger. Confortevole e folk-chic, conquista subito anche le dive dell’epoca a partire dalla mitologica BB che lo elegge a capo chiave per le vacanze sulla neve. Brigitte Bardot nel dicembre 1961 sulla neve con l’allora marito Jacques Charrier ...