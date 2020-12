Il "nuovo" Sanremo prende forma: Ibrahimovi? e Achille Lauro ospiti fissi. Elodie co-conduttrice - (Di martedì 29 dicembre 2020) Novella Toloni A sorpresa Amadeus ha svelato i nomi di alcuni dei personaggi famosi che lo affiancheranno sul palco dell'Ariston e sugli spettatori isolati sulla nave spunta un "veto" C'era da aspettarselo. La conferenza stampa di presentazione del programma di Capodanno di RaiUno, L'anno che verrà, si è trasformata nel lancio di Sanremo. Amadeus non è riuscito a trattenersi e, stuzzicato dalle domande pressanti dei giornalisti, ha fatto nomi e cognomi di chi lo affiancherà sul palco del Teatro Ariston al prossimo festival di Sanremo. Mancano ancora due mesi all'inizio della storica kermesse canora, ma l'attenzione mediatica è già alta e ricorda quella dei giorni della gara. Del resto questo 2020 non ci ha lasciato altro che sperare nel 2021 e guardare abbondantemente avanti. Dopo la notizia della nave da crociera ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 dicembre 2020) Novella Toloni A sorpresa Amadeus ha svelato i nomi di alcuni dei personaggi famosi che lo affiancheranno sul palco dell'Ariston e sugli spettatori isolati sulla nave spunta un "veto" C'era da aspettarselo. La conferenza stampa di presentazione del programma di Capodanno di RaiUno, L'anno che verrà, si è trasta nel lancio di. Amadeus non è riuscito a trattenersi e, stuzzicato dalle domande pressanti dei giornalisti, ha fatto nomi e cognomi di chi lo affiancherà sul palco del Teatro Ariston al prossimo festival di. Mancano ancora due mesi all'inizio della storica kermesse canora, ma l'attenzione mediatica è già alta e ricorda quella dei giorni della gara. Del resto questo 2020 non ci ha lasciato altro che sperare nel 2021 e guardare abbondantemente avanti. Dopo la notizia della nave da crociera ...

