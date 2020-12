Il nuovo piano industriale di Alitalia è così ambizioso da sembrare irrealizzabile

Leggi su linkiesta

(Di martedì 29 dicembre 2020) Ildi Ita, la nuova, per il quinquennio 2021-2025 finalmente è pronto a partire. Si inizierà ad aprile 2021 con 52 aerei, per arrivare a 110 nel 2025. La crescita dovrà essere graduale ma rapida: 86 velivoli nel 2022, 103 nel 2023. Stesso discorso anche per i ricavi: si parte dai 920 milioni del 2021 per arrivare all’obiettivo di 3,4 miliardi alla fine del quinquennio: dovrebbero essere quadruplicati. «Difficile capire se possa funzionare unin una situazionecomplessa», dice a Linkiesta l’economista Andrea Giuricin, autore del libro “: la privatizzazione infinita”. «La crescita dovrebbe essere molto veloce, e ora come ora è molto difficile da immaginare. Un punto a favore è che il mercato ...