Il nuovo aggiornamento di OnePlus Nord N100 migliora fotocamera e batteria | i dettagli

Tempo di aggiornamenti per la famiglia OnePlus Nord. Nelle ultime ore è infatti arrivato il turno per il recentissimo OnePlus Nord N100, versione più economica del device made in China, dopo che l'update ha graziato i lidi del "fratello maggiore" N10 5G. Si tratta allora sia delle ormai tradizionali patch di sicurezza di dicembre 2020, ma anche di alcuni sensibili miglioramenti al sistema operativo, che passa così alla versione 10.5.5 di OxygenOS. Più nello specifico, come si legge direttamente sulle pagine del portale XDA-Developers, OnePlus dichiara in via ufficiale di aver migliorato le prestazioni della fotocamera, per una migliore resa finale delle immagini e una maggiore fluidità del punta e scatta.

