Il musical di Ratatouille nato su TikTok debutta a Broadway

Locandina del musical di Ratatouille (fonte: Twitter)Ratatouille: the TikTok musical sbarca a Broadway portando sul palcoscenico lo show nato dalla collaborazione a distanza dei creator della piattaforma di ByteDance e ispirato al film della Pixar del 2007, che ha per protagonista un topolino capace di cucinare piatti degni di un grande chef. Tramite TikTok influencer e utenti hanno dato vita prima ad alcune canzoni, poi a vere e proprie scenografie in miniatura creando infine un musical completo e un fenomeno virale, che ora riceve la consacrazione con una trasposizione a Broadway. https://twitter.com/Instatituss/status/1343600009183424515 Dal 1° di gennaio lo spettacolo verrà trasmesso in streaming e vedrà nomi del

Nasce su TikTok un geniale musical improvvisato ispirato al celebre film Disney Ratatouille: nel 2021 lo spettacolo arriverà a Broadway!

