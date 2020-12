Il meglio e il peggio della Tv del 2020

Leggi su vanityfair

(Di martedì 29 dicembre 2020) Nell’anno in cui l’impalcatura delle interazioni sociali traballa, la televisione non solo resiste, ma dimostra di essere viva e vegeta, lontana da qualsiasi forma di senilità precoce. In barba ai critici che ogni anno parlano di un medium rugginoso che non ha più niente da dire, dato per spacciato per colpa delle piattaforme streaming e di un consumo sempre meno lineare da parte degli spettatori, riunirsi davanti alla televisione nei mesi caldi del lockdown ha rappresentato per gli italiani una forma di salvezza, un ultimo tentativo di unione per sopperire all’impossibilità di uscire di casa e di evadere dai notiziari. La platea si è ingigantita, la fame dei contenuti si è fatta più vorace e l’informazione ha troneggiato schiacciando spesso l’intrattenimento, da molti ritenuto sconveniente e, addirittura, offensivo in un momento in cui tutti dovevano capire cosa succedeva fuori, nel mondo esterno. https://www.youtube.com/watch?v=G843hCWzJW0