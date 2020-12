Il Manchester City rischia di mandare la Premier nel caos (Di martedì 29 dicembre 2020) Il rinvio di Everton-Manchester City, e il dato-record di giocatori positivi, rischia di mandare la Premier League nel caos. Perché ora anche la trasferta di domenica prossima contro il Chelsea è a rischio, e la squadra di Guardiola va verso un ritardo di ben tre partite rispetto alle rivali. Con i calendari così condensati – il City tra l’altro è impegnato in quattro competizioni – si rischia il tilt. Il City è già a sei punti dalla capolista Liverpool, e passerà il resto della stagione cercando di recuperare terreno, in tutti i sensi, scrive il Daily Mail provando a ricalcolare gli effetti delle decisioni di questi giorni. Se dovessero andare fino in fondo in Champions League – cosa peraltro mai successa, con Pep Guardiola in ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 dicembre 2020) Il rinvio di Everton-, e il dato-record di giocatori positivi,dilaLeague nel. Perché ora anche la trasferta di domenica prossima contro il Chelsea è a rischio, e la squadra di Guardiola va verso un ritardo di ben tre partite rispetto alle rivali. Con i calendari così condensati – iltra l’altro è impegnato in quattro competizioni – siil tilt. Ilè già a sei punti dalla capolista Liverpool, e passerà il resto della stagione cercando di recuperare terreno, in tutti i sensi, scrive il Daily Mail provando a ricalcolare gli effetti delle decisioni di questi giorni. Se dovessero andare fino in fondo in Champions League – cosa peraltro mai successa, con Pep Guardiola in ...

