IL “GREAT RESET” SPIEGATO DA CHI HA VISSUTO L’URSS

(Di martedì 29 dicembre 2020) “Proprio come i vecchi comunisti analogici dell’U, i loro compagni comunisti globali potenziati digitalmente per il 2020 sono perfetti per mentire e illuminare la popolazione e giustificare i loro mezzi con una causa apparentemente nobile”.“I miei genitori e i miei nonni non possedevano nulla; vivevano in minuscoli appartamenti o caserme forniti dal governo, a volte insieme a perfetti sconosciuti, perché il governo lo decideva”.“Il comunismo e il supercapitalismo sono due facce della stessa medaglia. Perché se TU non possiedi nulla, QUALCUNO possiede tutto.” Quando avevo circa 7 anni, lo stato malato, corrotto e disfunzionale, l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche alla fine crollò.Per noi, cittadini delle repubbliche dell’ex Unione Sovietica, è stato un periodo di grande incertezza, tumulto e caos. Ma era anche un periodo di grande speranza, una speranza che l’agenda ...