Il governo censura il contratto Sure: impossibile sapere le condizioni concordate con l’Ue (Di martedì 29 dicembre 2020) Giuseppe Liturri de La verità, e tanti altri, hanno provato in questi mesi a chiedere alla Commissione Europea dettagli sul Sure. Una prima risposta era stata promessa per il 17 novembre, ma da allora è dovuto passare un altro mese per ricevere chiarimenti. Chiarimenti che non soddisfano per nulla (anzi!) il diritto dei cittadini italiani di conoscere il contenuto dell’accordo di prestito (loan agreement) che regola il prestito di € 27,4 miliardi (di cui già erogati 16) tra la Repubblica Italiana e la Commissione, stipulato lo scorso ottobre. Oggi il giornalista, però, comunica quanto gli è stato detto dalla Commissione. Cosa è emerso? Liturri, nell’ambito dei diritti del pubblico all’Informazione, ha chiesto di poter ottenere dalla Commissione copie dei contratti. Si tratta di accordi che dovrebbero essere pubblici perché legano l’Unione all’Italia e non ci ... Leggi su ilparagone (Di martedì 29 dicembre 2020) Giuseppe Liturri de La verità, e tanti altri, hanno provato in questi mesi a chiedere alla Commissione Europea dettagli sul. Una prima risposta era stata promessa per il 17 novembre, ma da allora è dovuto passare un altro mese per ricevere chiarimenti. Chiarimenti che non soddisfano per nulla (anzi!) il diritto dei cittadini italiani di conoscere il contenuto dell’accordo di prestito (loan agreement) che regola il prestito di € 27,4 miliardi (di cui già erogati 16) tra la Repubblica Italiana e la Commissione, stipulato lo scorso ottobre. Oggi il giornalista, però, comunica quanto gli è stato detto dalla Commissione. Cosa è emerso? Liturri, nell’ambito dei diritti del pubblico all’Informazione, ha chiesto di poter ottenere dalla Commissione copie dei contratti. Si tratta di accordi che dovrebbero essere pubblici perché legano l’Unione all’Italia e non ci ...

