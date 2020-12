Il giurista Ichino avverte: 'Se un dipendente rifiuta di vaccinarsi si può arrivare al licenziamento' (Di martedì 29 dicembre 2020) Il giurista esperto di diritto del lavoro Pietro Ichino ha confermato che se un dipendente rifiuta di vaccinarsi contro il Covid si può arrivare al licenziamento. Ma non solo: si può rendere ... Leggi su globalist (Di martedì 29 dicembre 2020) Ilesperto di diritto del lavoro Pietroha confermato che se undicontro il Covid si puòal. Ma non solo: si può rendere ...

PolicyMaker_mag : In un’intervista al Corriere della Sera, il professor @PietroIchino, giurista esperto di diritto del #lavoro, spieg… - SonSempreIoEh : ah, se questo è un giurista... mischia l'obbligo di farsi inoculare un farmaco sul quale non ci sono adeguate garan… - SonSempreIoEh : il grande giurista di sto cazzo non ha capito che non ci sono certezze in merito alla capacità di questi vaccini di… - first_measure : E Ichino è un giurista così abbiamo anche quello che ha studiato - mrcrto : RT @2tredici: @ImolaOggi E il “giurista” #Ichino come la risolve la questione del consenso informato? -