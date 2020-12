Il Giornale: Everton-City come Juve-Napoli, sono bastati 2 minuti per rinviare e nessun giudice (Di martedì 29 dicembre 2020) Nei giorni scorsi, dopo la sentenza del Coni che aveva finalmente dato ragione al Napoli e imposto che Juve-Napoli fosse rigiocata, in molti si erano detti contrari ad na decisione che di fatto metteva in crisi il protocollo e poteva creare problemi al prosieguo del campionato. Ma è bastato che un episodio analogo accadesse in Premier, dove ieri è stata rimandata Everton-City per 5 calciatori positivi tra le fila della formazione di Manchester, perché il vento cambiasse e si tornasse a parlare di sportività nel mondo del calcio Perché, come scrive Tony Damascelli sul Giornale Le parti hanno trovato l’accordo in minuti due, il board della Premier ha accolto la richiesta sottolineando che prima di tutto venga la salvaguardia della salute dei calciatori ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 dicembre 2020) Nei giorni scorsi, dopo la sentenza del Coni che aveva finalmente dato ragione ale imposto chefosse rigiocata, in molti si erano detti contrari ad na decisione che di fatto metteva in crisi il protocollo e poteva creare problemi al prosieguo del campionato. Ma è bastato che un episodio analogo accadesse in Premier, dove ieri è stata rimandataper 5 calciatori positivi tra le fila della formazione di Manchester, perché il vento cambiasse e si tornasse a parlare di sportività nel mondo del calcio Perché,scrive Tony Damascelli sulLe parti hanno trovato l’accordo indue, il board della Premier ha accolto la richiesta sottolineando che prima di tutto venga la salvaguardia della salute dei calciatori ...

MANCHESTER (Inghilterra) – Non si giocherà la sfida tra Everton e Manchester City, in programma stasera alle 21 per la 16ª giornata di Premier League. I Citizens, con un comunicato, hanno confermato i ...

Liverpool, Klopp furioso con l’arbitro: “Stai ridendo di me?”

LIVERPOOL (INGHILTERRA) – Finisce 1-1 la sfida di Anfield tra Liverpool e West Bromwich Albion. I Reds perdono così due punti dall’Everton di Carlo Ancelotti, secondo in classifica a -3 e reduce dal s ...

