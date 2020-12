Il dramma dei migranti bloccati al freddo e perseguitati al confine fra Croazia e Bosnia

Leggi su wired

(Di martedì 29 dicembre 2020) (foto: Amar Mehic/Anadolu Agency via Getty Images)Sono circa 3mila ie rifugiati provenienti da Siria, Afghanistan, Pakistan, che da settimane dormono in edifici abbandonati e campi improvvisati, avvolti solo in coperte e sacchi a pelo, esposti alle gelide temperature invernali nel nord-ovest della-Erzegovina. Lo ha denunciato Peter van der Auweraert, capo della missione dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) stanziata nel paese balcanico, il quale ha parlato del pericolo di una vera e propria “catastrofe umanitaria”, e ne parlano diversi giornali nazionali e internazionali. https://twitter.com/PeterAuweraert/status/1342775470899781638 “La neve è caduta, le temperature sono sotto lo zero, nessun riscaldamento, niente di niente”, ha twittato van der Auweraert. Più di 1000 di questirimasti ...