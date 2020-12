Il coronavirus ha cambiato le nostre vite | ma non solo in male Io ho iniziato a camminare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 dicembre 2020) 300. Questo è il trecentesimo post di questo blog, se non ho sbagliato i conti. Spesso accade agli ingegneri: ciò che importa è l’ordine di grandezza, la precisione viene dopo. 300 è un numero speciale: 300 gli spartani alle Termopili, 300 i mazziniani che sbarcarono a Sapri, 300 zeroes è un libro pubblicato una decina di anni fa che narra una escursione lunga 2.200 miglia sulla catena degli Appalachiani. E il post di oggi commenta un altro libro sul. Roba personale, anche più del solito. Chi vuol capire, capisca; e accetti il mio augurio di un 2021 migliore dell’anno che muore. In quest’anno orribile, non tutti i cambiamenti che la pandemia ha prodotto nella nostra vita quotidiana sono negativi. Quasi tutti, ma non proprio tutti. Per esempio, in questo periodo ho ritrovato voglia e piacere di. Una riscoperta comune a molti ...