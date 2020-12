Il copilota sviene mentre è ai comandi | volo della British Airways costretto all’atterraggio di emergenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 dicembre 2020) Paura su unpartito da Londra il 26 dicembre e diretto ad Atene:l’aereo sorvolava la Croazia, all’altezzacapitale Zagrabria, ilha detto di sentirsi male e poco dopo è svenuto e si è accasciato sui. Il primo ufficiale aveva già invertito la rotta pensando di fare ritorno nella capitale britannica ma le condizioni di salute del collega sono peggiorate e l’hannoad un atterraggio dinell’aeroporto più vicino, quello di Zurigo, in Svizzera. Ilè stato subito soccorso e ricoverato in ospedale, come riferisce il Daily Mail che dà la notizia. La compagnia aerea ha mantenuto il massimo riserbo sulle condizioni di salute ...