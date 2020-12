Il Comune di Milano presenta Capodanno 2021, pensieri illuminati (Di martedì 29 dicembre 2020) Da un’idea di Felice Limosani e Beatrice Venezi, con la voce narrante di Alessandro Preziosi, Regia di Marco Boarino, Una produzione Comune di Milano, Videomobile e Area 62 produzione esecutiva di Eric Galiani in collaborazione con Capitolo Metropolitano e Veneranda Fabbrica del Duomo, Orchestra ‘I Pomeriggi Musicali’, Civica Scuola di Teatro ‘Paolo Grassi’ – Fondazione Milano e con la partecipazione del soprano Francesca Manzo e degli attori Sebastiano Bronzato, Giuditta Costantini, Greta Asia Di Vara, Michele Magni, Jasmine Monti, Arianna Piattelli, Miriam Podgornik, Edoardo Rivoira, Federico Rubino, Riccardo Vicardi. 31 dicembre 2020 dalle 22.30 in streaming. Live-now.com – Repubblica.it – Video.Sky.it/arte –YesMilano.it. Il 31 dicembre il cuore di Milano si accende con l’arte per scandire il ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 29 dicembre 2020) Da un’idea di Felice Limosani e Beatrice Venezi, con la voce narrante di Alessandro Preziosi, Regia di Marco Boarino, Una produzionedi, Videomobile e Area 62 produzione esecutiva di Eric Galiani in collaborazione con Capitolo Metropolitano e Veneranda Fabbrica del Duomo, Orchestra ‘I Pomeriggi Musicali’, Civica Scuola di Teatro ‘Paolo Grassi’ – Fondazionee con la partecipazione del soprano Francesca Manzo e degli attori Sebastiano Bronzato, Giuditta Costantini, Greta Asia Di Vara, Michele Magni, Jasmine Monti, Arianna Piattelli, Miriam Podgornik, Edoardo Rivoira, Federico Rubino, Riccardo Vicardi. 31 dicembre 2020 dalle 22.30 in streaming. Live-now.com – Repubblica.it – Video.Sky.it/arte –Yes.it. Il 31 dicembre il cuore disi accende con l’arte per scandire il ...

ComuneMI : #Neve,possibili precipitazioni tra domenica e lunedì. Da @ComuneMi, @atm_informa,@comunicazionemm, @gruppo_a2a e… - fanpage : Una frase che le potrebbe costare molto cara. - VivereMilano : Milano per la scuola - angelo_di_dio : RT @ANPIBsCarmine: 'BRESCIA: ARRIVANO I MANIFESTI ANTI-ABORTO, «IL COMUNE LI RIMUOVA». Così come a Milano e Bergamo e in diverse città d’It… - radiosilvana : RT @ANPIBsCarmine: 'BRESCIA: ARRIVANO I MANIFESTI ANTI-ABORTO, «IL COMUNE LI RIMUOVA». Così come a Milano e Bergamo e in diverse città d’It… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Milano Maltempo: Comune Milano, terminata allerta meteo, prosegue pulizia strade LiberoQuotidiano.it CAPODANNO MILANO 2021. MUSICA, IMMAGINI E PAROLE PER ILLUMINARE LA NOTTE DI SAN SILVESTRO

CAPODANNO MILANO 2021. MUSICA, IMMAGINI E PAROLE PER ILLUMINARE LA NOTTE DI SAN SILVESTRO CON UN’OPERA D’ARTE “TOTALE” DA VIVERE IN STREAMING… Milano – Il 31 dicembre il cuore di Milano si accenderà c ...

"Contronatura le unioni omosessuali": bufera sul parroco di Barrafranca (Enna)

Salvatore Nicolosi, parroco della chiesa Grazia di Barrafranca (Enna), ha definito “contronatura” le unioni tra persone lgbt+.

CAPODANNO MILANO 2021. MUSICA, IMMAGINI E PAROLE PER ILLUMINARE LA NOTTE DI SAN SILVESTRO CON UN’OPERA D’ARTE “TOTALE” DA VIVERE IN STREAMING… Milano – Il 31 dicembre il cuore di Milano si accenderà c ...Salvatore Nicolosi, parroco della chiesa Grazia di Barrafranca (Enna), ha definito “contronatura” le unioni tra persone lgbt+.