Il casco che si indossa sopra al berretto

Combinare sicurezza e stile per non correre rischi e mantenere una certa attenzione al look. Nasce da qui l'idea della società californiana 902 Lab che punta a rinnovare il design dei caschi per andare in bicicletta. L'elemento cardine è la presenza di un berretto da baseball, sopra cui si fissa l'elmetto, il cui guscio realizzato in policarbonato conta su una fodera in schiuma EPS, leggera e facile da modellare. L'accoppiata si rivela affidabile nella protezione del capo da cadute, perché anche a bassa velocità gli impatti su due ruote possono lasciare parecchie scorie, ma anche nella salvaguardia dell'acconciatura, con i capelli che non si gonfiano poiché restano sotto il cappello. Certo non è proprio una garanzia, perché anche il berretto influisce sulla pettinatura, ma al contempo il 902s evita l'ingombro e la pesantezza del casco tradizionale.

Proteggere dagli impatti e salvaguardare l'acconciatura è l'obiettivo di 902s, l'elmetto leggero, pratico e comodo che costa poco ma funziona ...

