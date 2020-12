Il Capodanno in lockdown costa 700 mila euro agli hotel torinesi (Di martedì 29 dicembre 2020) Sette alberghi su dieci sono chiusi, quelli aperti hanno un’occupazione media delle camere inferiore al 10% e il mancato incasso per la sola notte di San Silvestro ammonta a 700mila euro: è questa la drammatica situazione del settore a Torino secondo un’indagine svolta fra gli operatori da Assohotel, l’associazione di categoria di Confesercenti, in vista del Capodanno. “Dopo un Natale disastroso – dice Giulia Beccaris, presidente di Assohotel-Confesercenti –, questi numeri confermano che neppure il Capodanno porterà un po’ di sollievo per la categoria: ormai da settimane non facciamo che ricevere disdette anche delle poche prenotazioni che avevamo, tanto che circa il 70% delle strutture cittadine ha deciso di chiudere durante il periodo festivo per contenere i costi. L’anno scorso ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 29 dicembre 2020) Sette alberghi su dieci sono chiusi, quelli aperti hanno un’occupazione media delle camere inferiore al 10% e il mancato incasso per la sola notte di San Silvestro ammonta a 700: è questa la drammatica situazione del settore a Torino secondo un’indagine svolta fra gli operatori da Asso, l’associazione di categoria di Confesercenti, in vista del. “Dopo un Natale disastroso – dice Giulia Beccaris, presidente di Asso-Confesercenti –, questi numeri confermano che neppure ilporterà un po’ di sollievo per la categoria: ormai da settimane non facciamo che ricevere disdette anche delle poche prenotazioni che avevamo, tanto che circa il 70% delle strutture cittadine ha deciso di chiudere durante il periodo festivo per contenere i costi. L’anno scorso ...

Capodanno in lockdown e numerose perdite economiche per gli alberghi torinesi che stimano mancati incassi per 700 mila euro ...

Il 31 dicembre l'Italia tornerà nuovamente in zona rossa: cosa si può fare nella notte di Capodanno e cosa invece non è consentito?

