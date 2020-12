Il Barcellona è sempre più deludente: solo un pareggio contro l’Eibar [FOTO] (Di martedì 29 dicembre 2020) Non decolla la stagione del Barcellona, anzi il rendimento è sempre più deludente. I blaugrana non sono andati oltre il pareggio contro l’Eibar, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1, i padroni di casa hanno dovuto fare i conti con l’assenza pesantissima di Leo Messi. Grosse difficoltà in attacco, la sfida può sbloccarsi dopo appena 8 minuti ma Braithwaite sbaglia un calcio di rigore. Partita sfortunata per l’attaccante danese, pochi minuti ed il Var annulla un gol. Nelle ripresa il Barcellona si gioca la carta Dembele, ma sono gli ospiti a passare in vantaggio, è Kike a siglare la prima marcatura. Entrano anche Coutinho e Trincao, la rete del pareggio arriva proprio grazie a Dembele. Nel finale i padroni di casa ci provano, ma non ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 29 dicembre 2020) Non decolla la stagione del, anzi il rendimento èpiù. I blaugrana non sono andati oltre il, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1, i padroni di casa hanno dovuto fare i conti con l’assenza pesantissima di Leo Messi. Grosse difficoltà in attacco, la sfida può sbloccarsi dopo appena 8 minuti ma Braithwaite sbaglia un calcio di rigore. Partita sfortunata per l’attaccante danese, pochi minuti ed il Var annulla un gol. Nelle ripresa ilsi gioca la carta Dembele, ma sono gli ospiti a passare in vantaggio, è Kike a siglare la prima marcatura. Entrano anche Coutinho e Trincao, la rete delarriva proprio grazie a Dembele. Nel finale i padroni di casa ci provano, ma non ...

