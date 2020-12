Il 2021 sarà l’anno degli smartphone venduti senza caricabatterie (Di martedì 29 dicembre 2020) Samsung e Xiaomi elimineranno i caricabatterie dagli smartphone in arrivo dopo aver deriso la scelta di Apple con l’iPhone 12 Samsung e Xiaomi avevano trollato Apple in autunno per la scelta di vendere gli iPhone 12 senza caricatore ma nel 2021 seguiranno la stessa strada Leggi su it.mashable (Di martedì 29 dicembre 2020) Samsung e Xiaomi elimineranno idagliin arrivo dopo aver deriso la scelta di Apple con l’iPhone 12 Samsung e Xiaomi avevano trollato Apple in autunno per la scelta di vendere gli iPhone 12caricatore ma nelseguiranno la stessa strada

