Ibrahimovic la rockstar va a Sanremo e ci ricorda che il Napoli gli preferì Demme e Lobotka

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 29 dicembre 2020) Nel momento in cui scriviamoè la notizia d’apertura online di tutti e tre i quotidiani sportivi italiani. E non solo perché siamo tra Natale e Capodanno e le notizie vanno in ferie. E nemmeno perchéè un catalizzatore di click, a dispetto della realtà circostante. In fondo nel mondo (anche quello sportivo) non sta accadendo niente di che… E’ proprio Ibra, la notizia. Lache trova un palco accessorio per un’ulteriore definizione di sé. Non bastassero le varie caratterizzazioni del Dio che lui stesso indossa a piacimento. Ci sfotte, proprio. Le metafore, poi, rischiano di essere sempre quelle, ma se in primavera scrivemmo che “Ibra invecchia come Mick Jagger mentre altri finiscono al pianobar” c’era un motivo. Il Milan ebbe un’intuizione, a gennaio: strappare quel paradosso vivente ...