Ibrahimovic a Sanremo | la posizione del Milan

La notizia di oggi è stata quella della presenza di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo. Nuova avventura per lo svedese che dovrà dividersi tra schermo e campo, il calciatore del Milan è fermo dopo due infortuni. Ancora non ha recuperato dallo stop, avrà bisogno di qualche giorno per trovare la giusta condizione fisica. L'attaccante ha dimostrato di essere un calciatore fondamentale per gli schemi di Stefano Pioli, la squadra ha comunque risposto presente. La posizione del Milan sulla presenza di Ibrahimovic a Sanremo (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)Il Milan ha deciso di uscire allo scoperto dopo l'annuncio della presenza di Ibrahimovic a Sanremo. "In merito all'annunciata presenza di Zlatan Ibrahimovic ...

