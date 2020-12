Ibrahimovic a Sanremo, il Milan chiarisce: «Rispetterà gli impegni professionali come sempre» (Di martedì 29 dicembre 2020) Ibrahimovic sarà ospite fisso al prossimo Festival di Sanremo: a darne conferma è anche il Milan con un comunicato stampa Dopo l’annuncio di Amadeus adesso anche il Milan ha confermato la presenza di Zlatan Ibrahimovic al prossimo Festival di Sanremo in veste di ospite fisso. Il club rossonero ha fatto chiarezza con un comunicato: In merito all’annunciata presenza di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo, AC Milan comunica che era già stato informato dal giocatore della partecipazione, frutto di un accordo contestuale alla firma del nuovo contratto con AC Milan e conferma che Ibrahimovic Rispetterà tutti gli impegni richiesti dal Club, come ha ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020)sarà ospite fisso al prossimo Festival di: a darne conferma è anche ilcon un comunicato stampa Dopo l’annuncio di Amadeus adesso anche ilha confermato la presenza di Zlatanal prossimo Festival diin veste di ospite fisso. Il club rossonero ha fatto chiarezza con un comunicato: In merito all’annunciata presenza di Zlatanal Festival di, ACcomunica che era già stato informato dal giocatore della partecipazione, frutto di un accordo contestuale alla firma del nuovo contratto con ACe conferma chetutti glirichiesti dal Club,ha ...

