Ibra a Sanremo. La co-conduttrice sarà un'amica di Diletta Leotta (Di martedì 29 dicembre 2020) Amadeus ha annunciato che al prossimo Festival di Sanremo, in onda su Rai1 dal 2 al 6 marzo, tra gli ospiti fissi ci sarà Zlatan Ibrahimovic. Il conduttore e direttore artistico della nota kermesse musicale ha anche annunciato il nome di una delle co-conduttrici del Festival. E si tratta di un'amica di Diletta Leotta: Elodie. La cantante questa volta presenterà i suoi colleghi dopo aver partecipato alla competizione la scorsa stagione. Quella che era stata condotta anche dalla giornalista sportiva. Golssip.

