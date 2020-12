I vip e il vaccino atteso: ecco chi ha deciso di vaccinarsi (Di martedì 29 dicembre 2020) Da ieri in Europa è arrivato il vaccino contro il Covid-19, tanti vip si sono detti pronti a vaccinarsi per dare un segnale. vaccino (Pixabay)Il mondo è arrivato ad una svolta, che potrebbe essere quella decisiva. Da qualche ora in Europa è cominciata la campagna vaccinale contro il Covid-19, che ha ovviamente coinvolto anche l’Italia. Le prime dosi sono arrivate, e negli ospedali si è cominciato dagli operatori sanitari. Il vaccino Pfizer-BioNTech è in fase di distribuzione, e nelle prossime settimane sono previste centinaia di migliaia di dosi destinate al nostro paese, così come al resto d’Europa. Un segnale importante e di speranza, nella lotta al Coronavirus che continua a mietere vittime in tutto il mondo. Su tutto il pianeta sono già più di un milione di persone sottoposte al ... Leggi su kronic (Di martedì 29 dicembre 2020) Da ieri in Europa è arrivato ilcontro il Covid-19, tanti vip si sono detti pronti aper dare un segnale.(Pixabay)Il mondo è arrivato ad una svolta, che potrebbe essere quella decisiva. Da qualche ora in Europa è cominciata la campagna vaccinale contro il Covid-19, che ha ovviamente coinvolto anche l’Italia. Le prime dosi sono arrivate, e negli ospedali si è cominciato dagli operatori sanitari. IlPfizer-BioNTech è in fase di distribuzione, e nelle prossime settimane sono previste centinaia di migliaia di dosi destinate al nostro paese, così come al resto d’Europa. Un segnale importante e di speranza, nella lotta al Coronavirus che continua a mietere vittime in tutto il mondo. Su tutto il pianeta sono già più di un milione di persone sottoposte al ...

