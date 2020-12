I tre cambiamenti dell’economia

(Di martedì 29 dicembre 2020) L’economia globale si è trovata davanti a una serie di forti fasi di crisi nel corso nell’anno della pandemia. Dallo sdoganamento dello smart working al decollo delle imprese del digitale in borsa a scapito dei settori tradizionali, passando per la ristrutturazione delle catene del valore che sarà necessaria negli anni a venire, la pandemia è stata un vero e InsideOver.

marbonac : Quammen a P. Giordano per @corriere: Mi ribadisce che sono tre le minacce più gravi a cui è sottoposto il pianeta,… - micheled2869 : RT @giorgiogilestro: La settimana scorsa Johnson aveva annunciato non grossi cambiamenti alle chiusure di Dicembre durante le feste nataliz… - Sabrina45125804 : La storia di Pu Yi, imperatore della Cina che salì al trono nel 1908, all'età di soli tre anni, prigioniero all'int… - zombificazione : RT @zombificazione: Tre motori principali del cambiamento guidano la postmodernità: #scienza, #tecnologia e #capitalismo. Una volta scatena… - InNomeDellaJ : @domysr93 @FrancescoOrdine È una stagione particolare. Nessuna preparazione, partite ogni tre giorni e tantissimi c… -

Ultime Notizie dalla rete : tre cambiamenti

InsideOver

Ma la prospettiva di passare da una condizione 'onshore' a una di centro finanziario 'offshore', attirando nuovi capitali, potrebbe aprire nuove opportunità di business ...Facebook è pronta a dire addio al paradiso fiscale irlandese e a pagare più tasse nei numerosi Paesi in cui opera. Il colosso di Mark Zuckerberg sta chiudendo tre holding in Irlanda in cui ha incanala ...