I negazionisti in fissa per il kiwi positivo al Covid: ennesimo test con tampone rapido inutile (Di martedì 29 dicembre 2020) Mancava ancora all’appello la storia del kiwi positivo al Covid, in effetti, e puntualmente è stato dato in pasto ai negazionisti del virus, che evidentemente non aspettavano altro per chiudere l’anno in bellezza. Rischiamo di essere ripetitivi, forse noiosi, ma ogni volta che un test effettuato con un tampone rapido prende piede, tocca ribadire alcuni concetti sulla carta molto semplici. Un controsenso, se volete, in quanto la diffusione di queste presunte verità ci dice che l’analisi vada condotta di volta in volta. Un po’ come avvenuto nei giorni scorsi con il caso della Coca Cola in Austria. Perché è inutile il test del tampone rapido con kiwi positivo al ... Leggi su bufale (Di martedì 29 dicembre 2020) Mancava ancora all’appello la storia delal, in effetti, e puntualmente è stato dato in pasto aidel virus, che evidentemente non aspettavano altro per chiudere l’anno in bellezza. Rischiamo di essere ripetitivi, forse noiosi, ma ogni volta che uneffettuato con unprende piede, tocca ribadire alcuni concetti sulla carta molto semplici. Un controsenso, se volete, in quanto la diffusione di queste presunte verità ci dice che l’analisi vada condotta di volta in volta. Un po’ come avvenuto nei giorni scorsi con il caso della Coca Cola in Austria. Perché èildelconal ...

Ancora disinformazione dai negazionisti per il kiwi positivo al Covid, trattandosi di un altro test con tampone rapido del tutto inutile ...

Il dottor Toffoletto: «Nessun timore e con i negazionisti non perdo tempo»

Forse non sarà il primo in assoluto, ma il suo nome è comunque in cima alla lista del personale sanitario che il 27 dicembre riceve il vaccino anti-Covid. Lui è il dottor ...

