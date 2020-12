I fessacchiotti che rifiutano il vaccino? Ognuno muore come vuole: l'affondo di Vittorio Feltri (Di martedì 29 dicembre 2020) Sabato scorso tutte le emittenti televisive hanno trasmesso da mane a sera dei servizi, uno uguale all'altro, in cui si vedeva un camioncino di piccole dimensioni che portava in Italia un carico esiguo di vaccini anticovid. Se fosse arrivata la manna dal cielo, l'evento sarebbe stato ugualmente celebrato. Invece era solamente giunta in patria una quantità irrisoria del farmaco salvavita che servirà a immunizzare poche migliaia di persone. Quelle escluse vadano a farsi benedire o, meglio, aspettino il loro turno per ricevere l'iniezione salvifica. Il nostro Paese, pur avendo registrato una quantità mostruosa di morti ammazzati dalla pandemia, sarà così costretto ad attendere mesi per ricevere il prodotto che immunizza. Perché la Germania e altre nazioni europee sono state capaci di procacciarsi quintali di siero magico mentre a noi non ne è pervenuta che qualche goccia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Sabato scorso tutte le emittenti televisive hanno trasmesso da mane a sera dei servizi, uno uguale all'altro, in cui si vedeva un camioncino di piccole dimensioni che portava in Italia un carico esiguo di vaccini anticovid. Se fosse arrivata la manna dal cielo, l'evento sarebbe stato ugualmente celebrato. Invece era solamente giunta in patria una quantità irrisoria del farmaco salvavita che servirà a immunizzare poche migliaia di persone. Quelle escluse vadano a farsi benedire o, meglio, aspettino il loro turno per ricevere l'iniezione salvifica. Il nostro Paese, pur avendo registrato una quantità mostruosa di morti ammazzati dalla pandemia, sarà così costretto ad attendere mesi per ricevere il prodotto che immunizza. Perché la Germania e altre nazioni europee sono state capaci di procacciarsi quintali di siero magico mentre a noi non ne è pervenuta che qualche goccia, ...

