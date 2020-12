I cacciatori pronti a denunciare Insinna. Buconi: 'Frasi offensive: scatta boicottaggio per l'Eredità' (Di martedì 29 dicembre 2020) Il presidente nazionale di Federcaccia, Massimo Buconi, noto esponente umbro dei cacciatori, già sindaco di Todi e consigliere regionale, ha scritto al Direttore di Rai 1, al Presidente Rai e ai ... Leggi su perugiatoday (Di martedì 29 dicembre 2020) Il presidente nazionale di Federcaccia, Massimo, noto esponente umbro dei, già sindaco di Todi e consigliere regionale, ha scritto al Direttore di Rai 1, al Presidente Rai e ai ...

Chicomesol : RT @RosannaMarani: I cacciatori pronti a denunciare Insinna. Buconi: 'Frasi offensive: scatta boicottaggio per l'Eredità' - aranciaverde : RT @RosannaMarani: I cacciatori pronti a denunciare Insinna. Buconi: 'Frasi offensive: scatta boicottaggio per l'Eredità' - RosannaMarani : I cacciatori pronti a denunciare Insinna. Buconi: 'Frasi offensive: scatta boicottaggio per l'Eredità' - PerugiaToday : I cacciatori pronti a denunciare Insinna. Buconi: 'Frasi offensive: scatta boicottaggio per l'Eredità' - prato_vilma : Maledetti! Fattoria recintata e murata con gli animali pronti alla mattanza! Schifosi! Cacciatorii spagnoli uccido… -