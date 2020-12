I 36 eroi civici premiati da Mattarella | le storie dei nuovi Cavalieri | dalla centralinista della Croce Rossa alla lavoratrice ribelle del call center

Leggi su open.online

(Di martedì 29 dicembre 2020) Sono 36 iRepubblica. Tutti scelti dal Capo dello Stato Sergio. Piùmetà sono donne: la più giovane ha 18 anni, la più anziana 92. Serena Piccola, 18 anni, di Pomigliano d’Arco, è affetta da una rara malattia, la aplasia midollare. A giugno scorso, quando si trovava ricoverata al Bambin Gesù di Roma in attesa del trapianto, la ragazza ha scelto di lasciare l’ospedale per sostenere l’esame di maturità in presenza. E ha ottenuto il massimo dei voti. Poi la bella notizia ad agosto: trovato un donatore grazie al registro europeo, è un giovane tedesco di 25 anni. Il 21 agosto il trapianto. Nicoletta Cosentino, vittima di violenza Nicoletta Cosentino, 49 anni, di Palermo, è stata vittima di violenza domestica. Solo grazie a un percorso di recupero, è riuscita a ...