Hockey pista, Serie A1: Trissino e Montebello vincono nei recuperi. Follonica-Forte dei Marmi, pari e patta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La prima tranche dei recuperi natalizi della Serie A1 di Hockey pista si è conclusa. Sono tre i risultati che sono andati in archivio che hanno regalato, oltre che emozioni e spettacolo, anche una nuova classifica al massimo Campionato Italiano. Andiamo a vedere come sono andate le cose. Trissino e Montebello possono gioire per due successi arrivati in modo profondamente diverso, ma che in classifica fanno segnare un +3 per entrambe: gli uomini di Resende – trascinati dalla tripletta di Garcia – infatti si sono imposti largamente (9-3) sul Breganze, mentre quelli di Chiarello l’hanno spuntata per 5-4 sullo Scandiano, grazie alla doppietta decisiva di Paiva. Nel confronto toscano invece tra Follonica e Forte dei Marmi, non vi sono nè ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La prima tranche deinatalizi dellaA1 disi è conclusa. Sono tre i risultati che sono andati in archivio che hanno regalato, oltre che emozioni e spettacolo, anche una nuova classifica al massimo Campionato Italiano. Andiamo a vedere come sono andate le cose.possono gioire per due successi arrivati in modo profondamente diverso, ma che in classifica fanno segnare un +3 per entrambe: gli uomini di Resende – trascinati dalla tripletta di Garcia – infatti si sono imposti largamente (9-3) sul Breganze, mentre quelli di Chiarello l’hanno spuntata per 5-4 sullo Scandiano, grazie alla doppietta decisiva di Paiva. Nel confronto toscano invece tradei, non vi sono nè ...

