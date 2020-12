Highlights Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers 107-115 | NBA 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 29 dicembre 2020) Glie le azioni salienti di Los, match della notte NBA. Damian Lillard è la luce che conduce ialla vittoria dello Staples Center: il numero 0 conclude con 31 punti, sostenuto dai 28 punti di Trent Jr. (7 su 11 dalla distanza) e dai 20+11 assisti di C.J McCollum. LeBron James ha chiuso con 29 punti, 9 rimbalzi e 6 assist in 36 minuti, mentre Anthony Davis al rientro è stato poco incisivo con soli 13 punti (pur con 10 rimbalzi e 5 assist) andando solo due volte in lunetta. Il secondo violino per una notte è stato quindi Dennis Schröder, autore di 24 punti con 8 su 16 dal campo. IL RACCONTO DELLA NOTTATA SportFace.