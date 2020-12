Hawkeye | Hailee Steinfeld | Kate Bishop è una dura

Leggi su movieplayer

(Di martedì 29 dicembre 2020)parla dell'esperienza di portare in scena un personaggio come, co-protagonista di, che l'ha impegnata molto sul piano fisico., star della serie Disney+, ha anticipato i primi dettagli sul suo personaggio nel corso di una recente intervista definendo"una". Le riprese disono attualmente in corso. La serie vedrà il ritorno di Jeremy Renner nei panni di Haweye e probabilmente si concentrerà sull'incarnazione di Ronin, intravista in Avengers: Endgame. Ad affiancare Clint Barton ci sarà, inoltre,che, dopo una fase di addestramento, diventerà la nuova ...