Harry e Meghan, ecco la prima puntata del loro podcast (con l’aiuto di Archie) (Di martedì 29 dicembre 2020) Harry e Meghan Markle non si fermano. Nonostante abbiano chiesto alla royal family di prolungare il periodo di transizione della Megxit per un altro anno, negli ultimi giorni del 2020 hanno fatto un altro passo avanti verso l’indipendenza economica. I Sussex, infatti, hanno rilasciato la prima puntata del loro podcast, che fa parte dell’accordo con Spotify da 40 milioni di dollari. Leggi su vanityfair (Di martedì 29 dicembre 2020) Harry e Meghan Markle non si fermano. Nonostante abbiano chiesto alla royal family di prolungare il periodo di transizione della Megxit per un altro anno, negli ultimi giorni del 2020 hanno fatto un altro passo avanti verso l’indipendenza economica. I Sussex, infatti, hanno rilasciato la prima puntata del loro podcast, che fa parte dell’accordo con Spotify da 40 milioni di dollari.

