Hai uno smartphone nuovo? Le 3 cose da fare assolutamente per configurarlo (Di martedì 29 dicembre 2020) Quali sono le prime cose che dovete fare assolutamente quando avete tra le mani uno smartphone nuovo? Una guida veloce e pratica web sourceAvete appena comprato un nuovo smartphone di ultima generazione? L’avete ricevuto come regalo di Natale? E allora siamo sicuri che sarete curiosi di provarlo subito e di testare fotocamera, velocità e batteria del vostro nuovo gioiello. Come sempre però la fretta può essere cattiva consigliera. Ci sono infatti tante cattive abitudini che possono compromettere la vita del vostro telefono già dal primo utilizzo. Alcune di queste sono anche dei retaggi del passato ma la tecnologia è sempre un passo avanti a noi e vale la pena adeguarsi per non compromettere il cellulare appena comprato. Scopriamo insieme alcune ... Leggi su instanews (Di martedì 29 dicembre 2020) Quali sono le primeche dovetequando avete tra le mani uno? Una guida veloce e pratica web sourceAvete appena comprato undi ultima generazione? L’avete ricevuto come regalo di Natale? E allora siamo sicuri che sarete curiosi di provarlo subito e di testare fotocamera, velocità e batteria del vostrogioiello. Come sempre però la fretta può essere cattiva consigliera. Ci sono infatti tante cattive abitudini che possono compromettere la vita del vostro telefono già dal primo utilizzo. Alcune di queste sono anche dei retaggi del passato ma la tecnologia è sempre un passo avanti a noi e vale la pena adeguarsi per non compromettere il cellulare appena comprato. Scopriamo insieme alcune ...

gavinjones10 : @w_n_compass @Luca_Mussati Giusto. Questo è uno dei dubbi che ho anch’io. In questo caso l’immunita’ di gregge non… - RubenPaz31 : @ItaliaViva @matteorenzi Pronti per andare affanculo a destra? Da vomito, hai portato le arance al tuo amico Verdin… - Donato_pg : @__House_MD Giò, il senso è proprio questo. Puoi essere una macchina da guerra infallibile, uno schiacciasassi, un… - signori_massimo : @LeoFerrarin Non succederà Renzi ? Ma hai presente di chi stiamo parlando? Uno che doveva ritirarsi e non lo fec… - camcom_milomb : ?? Sei pronto per aprire il tuo #ecommerce? Oppure ne hai già uno ma ti serve un cambio di marcia? Scarica il vademe… -

Ultime Notizie dalla rete : Hai uno Omicidio Macerata, la figlia di Rosina: "Non l'ho uccisa" il Resto del Carlino Nico Cereghini: “Una foto che sbuca dal 1965”

Un casco a scodella, una tuta da meccanico e già ci sentivamo motociclisti. La pelle, gli stivali e i guanti erano roba da piloti. La moto è una Gilera 98, lo sguardo quello di quattro ragazzi che han ...

La Top Secret è squadra da missioni impossibili

Basket serie A2. Su cinque arrivi in volata la squadra di Leka ne ha vinti quattro FERRARA. Non un caso, semmai un preciso tratto distintivo. Di quelli che si raccontano in estate. A bocce ferme. Che ...

Un casco a scodella, una tuta da meccanico e già ci sentivamo motociclisti. La pelle, gli stivali e i guanti erano roba da piloti. La moto è una Gilera 98, lo sguardo quello di quattro ragazzi che han ...Basket serie A2. Su cinque arrivi in volata la squadra di Leka ne ha vinti quattro FERRARA. Non un caso, semmai un preciso tratto distintivo. Di quelli che si raccontano in estate. A bocce ferme. Che ...