GTA IV Complete Edition per PS5 compare su Amazon con tanto di data di uscita (Di martedì 29 dicembre 2020) Grand Theft Auto IV Complete Edition per PS5 è stato avvistato su Amazon e, a quanto pare, questa presunta edizione dovrebbe presentare una serie di miglioramenti tecnici e grafici, oltre a un frame rate migliorato e il feedback tattile del Dualsense. In precedenza quest'anno, Rockstar Games ha annunciato l'intenzione di portare Grand Theft Auto V su PS5 e Xbox Series X/S. Il porting presenterà tempi di caricamento più rapidi, miglioramenti visivi e altre funzionalità. E a quanto pare, GTA V non è l'unico gioco GTA che avrà una nuova grafica e nuove funzionalità. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 dicembre 2020) Grand Theft Auto IVper PS5 è stato avvistato sue, a quanto pare, questa presunta edizione dovrebbe presentare una serie di miglioramenti tecnici e grafici, oltre a un frame rate migliorato e il feedback tattile del Dualsense. In precedenza quest'anno, Rockstar Games ha annunciato l'intenzione di portare Grand Theft Auto V su PS5 e Xbox Series X/S. Il porting presenterà tempi di caricamento più rapidi, miglioramenti visivi e altre funzionalità. E a quanto pare, GTA V non è l'unico gioco GTA che avrà una nuova grafica e nuove funzionalità. Leggi altro...

