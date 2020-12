Grave lutto nel cinema: Corrado Olmi muore dopo aver contratto il Covid (Di martedì 29 dicembre 2020) E’ morto questa mattina a Roma il noto attore Corrado Olmi: aveva 94 anni ed era affetto da una patologia aggravata dal Covid. Il cinema italiano piange un altro dei sui nomi più gloriosi. L’attore Corrado Olmi, protagonista per oltre mezzo secolo tra tv, cinema e teatro, si è spento questa mattina in un ospedale L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 29 dicembre 2020) E’ morto questa mattina a Roma il noto attore: aveva 94 anni ed era affetto da una patologia aggravata dal. Ilitaliano piange un altro dei sui nomi più gloriosi. L’attore, protagonista per oltre mezzo secolo tra tv,e teatro, si è spento questa mattina in un ospedale L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

PInterporto : E' mancato oggi Vincenzo Sticco, grave lutto per gli spedizionieri napoletani - PInterporto : Morte di Enzo Sticco. Il cordoglio di Accsea @CONFETRA - infoitcultura : Paola Perego, dopo il grave lutto il messaggio commovente – FOTO - IAmSuperman516 : Dopo grave lutto e problemi di salute ed in famiglia a causa della mia sessualità provo a riprendere in mano la mia… - titofaraci : @lazy_ahi Credo che un lutto grave o un tracollo economico disastroso (si parla miseria) provochino cambiamenti pro… -