Grande Fratello Vip, Rosalinda chiude con Dayane: "Metto una croce", e cambia letto (Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo la clip in cui la Mello ha sparato a zero su di lei, Adua ha detto chiaramente che il loro rapporto non ha altre possibilità: è la fine delle Rosmello? L'articolo proviene da Gossip e Tv.

