Grande Fratello Vip lite furiosa in giardino tra Giulia Salemi e Dayane Mello: “Mi sono rotta e non fare drammi, hai vinto tu” (Di martedì 29 dicembre 2020) Dayane Mello sta vivendo delle ore molto difficili all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La sua amicizia con Rosalinda è giunta alla fine e in giardino si è accesa una lunga e accesa discussione proprio tra Dayane e Giulia Salemi. Tra le due non c’è armonia ultimamente, ma oggi le cose sono degenerate. Giulia … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 29 dicembre 2020)sta vivendo delle ore molto difficili all’interno della casa delVip. La sua amicizia con Rosalinda è giunta alla fine e insi è accesa una lunga e accesa discussione proprio tra. Tra le due non c’è armonia ultimamente, ma oggi le cosedegenerate.… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - Barbarella1979 : @wakeua @cumdivido Tommaso ha sempre trionfato da solo non ha bisogno di spinte! Tommaso ha già vinto perché è cres… - giuliasalemy_ : RT @BasiniLaura: “sono stanca dei tuoi sorrisi” UNA DELLE FRASI PIÙ BRUTTE CHE HO SENTITO IN TUTTA LA STORIA DEL GRANDE FRATELLO #prelem… -