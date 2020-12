Grande Fratello Vip: Dayane Mello minaccia di abbandonare la Casa, la reazione di Stefania Orlando (Di martedì 29 dicembre 2020) Dayane minaccia scherzosamente di voler lasciare il Grande Fratello Vip, Stefania sta al gioco e la implora di restare. Leggi su comingsoon (Di martedì 29 dicembre 2020)scherzosamente di voler lasciare ilVip,sta al gioco e la implora di restare.

VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - Tluigi15 : RT @Attanto: @Daniela60305637 Se si chiamasse Rossi, o Bianchi, avrebbe credo 10 volte i consensi che ha adesso. I quesiti che pone sono f… - LuniVale : RT @ungarospinato_: forse non è chiaro a qualcuno perché continuo a leggere che dayane è la miglior concorrente in casa: TOMMI ZORZI È IL… -