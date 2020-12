Grande Fratello Vip, chi è uscito ieri sera dalla Casa? A sorpresa è lei l’eliminato (Video) (Di martedì 29 dicembre 2020) Chi è uscito ieri sera dalla Casa di Grande Fratello Vip 5? Il concorrente eliminato nella puntata di lunedì 28 dicembre 2020, è stata una “vippona”. Più nel dettaglio, infatti, ad aggiornare la lista degli eliminati, anche dopo l’uscita inaspettata di Malgioglio, è stato il nome a sorpresa di Sonia Lorenzini, l’ex volto di Uomini e donne da non molto entrata a far parte del cast. Grande Fratello Vip, chi è uscito ieri sera dalla Casa? (28 dicembre 2020) Il verdetto del televoto è arrivato verso la fine della 29esima puntata di Grande Fratello Vip 5, con Alfonso Signorini che nella diretta di ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 29 dicembre 2020) Chi èdiVip 5? Il concorrente eliminato nella puntata di lunedì 28 dicembre 2020, è stata una “vippona”. Più nel dettaglio, infatti, ad aggiornare la lista degli eliminati, anche dopo l’uscita inaspettata di Malgioglio, è stato il nome adi Sonia Lorenzini, l’ex volto di Uomini e donne da non molto entrata a far parte del cast.Vip, chi è? (28 dicembre 2020) Il verdetto del televoto è arrivato verso la fine della 29esima puntata diVip 5, con Alfonso Signorini che nella diretta di ...

