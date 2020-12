Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini attaccato: cosa è successo con Samantha de Grenet? (Di martedì 29 dicembre 2020) Grande Fratello Vip in tumulto nella giornata di oggi, 28 dicembre 2020. Alfonso Signorini ha subìto pesanti minacce in diretta. Come mai? A scatenare il litigio ci sarebbe stato il perdono ritenuto troppo veloce per Samantha De Grenet in questa edizione del reality dei Vip. Infatti, Samantha aveva avuto un comportamento scorretto nei confronti di Stefania Orlando. In altre edizioni, questo sarebbe bastato per squalificarla dal programma, ma non è successo, anzi. La showgirl è stata perdonata in pochissimo tempo. Grande Fratello Vip, scoppia la polemica da Signorini Per lo stesso comportamento, in questa edizione anche Filippo Nardi era stato mandato via. Quindi, ora sono in tanti a ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 29 dicembre 2020)Vip in tumulto nella giornata di oggi, 28 dicembre 2020.ha subìto pesanti minacce in diretta. Come mai? A scatenare il litigio ci sarebbe stato il perdono ritenuto troppo veloce perDein questa edizione del reality dei Vip. Infatti,aveva avuto un comportamento scorretto nei confronti di Stefania Orlando. In altre edizioni, questo sarebbe bastato per squalificarla dal programma, ma non è, anzi. La showgirl è stata perdonata in pochissimo tempo.Vip, scoppia la polemica daPer lo stesso comportamento, in questa edizione anche Filippo Nardi era stato mandato via. Quindi, ora sono in tanti a ...

