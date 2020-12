'Grande Fratello Vip 5': Sonia lascia la casa, in quattro vanno al televoto (Di martedì 29 dicembre 2020) Nuovo appuntamento con ' Grande Fratello Vip 5 ', il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Maria De Filippi ha fatto una sorpresa speciale ai 'vipponi' collegandosi con la casa. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 29 dicembre 2020) Nuovo appuntamento con 'Vip 5 ', il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Maria De Filippi ha fatto una sorpresa speciale ai 'vipponi' collegandosi con la. ...

NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - SmorfiaDigitale : 'Grande Fratello Vip 5', segui la ventinovesima puntata in tempo reale - Tgcom24 - alessiaa08 : RT @ungarospinato_: forse non è chiaro a qualcuno perché continuo a leggere che dayane è la miglior concorrente in casa: TOMMI ZORZI È IL… - NestiMarta : @StefyGuendaFan @RutaAllTheWay Lo puoi trovare sul sito del grande fratello fra i video - clip... Scorri di qualche settimana e lo trovi! -